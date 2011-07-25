Погода у вівторок

Харків. 25 липня. УНІАН. Завтра у західних областях України місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град, при грозах шквали 15-20 м/с, вдень на Закарпатті сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні температура вночі 14-19°, вдень 28-33°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 32-37°; на Закарпатті та Прикарпатті вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 21-25°, в Азовському морі 26-27°; у Дніпрі біля Києва 24°.