Ярославський придбав ще одного аргентинця

Харків. 25 липня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» (Харків) підписав контракт з гавцем збірної Аргентини Хосе СОСОЮ на 4 роки.

Про це повідомили кореспондету УНІАН у прес-службі харківського клубу.

Сума контракту на цей час не розголошується.

Півзахисник «Наполі» та національною збірною Аргентини Хосе Ернесто СОСА (зріст 1,81 м, вага 77кг) народився 19 червня 1985 року в місті Каркарана (Аргентина). Виступав за клуби: «Естудіантес» (2002-2007 роки – 143 виступи, 3 голи) , «Баварія» (Мюнхен, 2007-2010 – 35, 2), «Естудіантес» ( 2010 - 17, 3), «Наполі» (2010-2011 – 20,1). За національну збірну Аргентини провів 9 матчів, забив 1 гол. Чемпіон Аргентини 2006 (Апертура), Суперкубок Німеччини (2007), чемпіон Олімпійських ігор (2008).

За даними прес-служби, Хосе Ернесто СОСА став шостим аргентинцем у харківському «Металісті».

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року ФК «Металіст» підписав контракт на 5 років з двома аргентинськими футболістами (Джонатан КРІСТАЛЬДО, Себастьян БЛАНКО) на загальну суму 14,7 млн. євро (6 і 8,7 млн. євро відповідно).