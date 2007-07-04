Влада запевняє, що новий Статут громади “наближає кожного харків`янина до його мрії”

Харків. 4 липня. УНІАН. Влада Харкова запевняє, що новий Статут територіальної громади міста “наближає кожного харків`янина до його мрії”.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, про це заявив секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, коментуючи прийняту сьогодні на сесії міськради нову редакцію Статуту територіальної громади Харкова.

У свою чергу Харківський міський голова Михайло ДОБКІН наголосив, що такого Статуту, який вже є в Харкові, немає в жодному місті. За його словами, нова редакція Статуту буде випущена накладом 500 тис. екземплярів для поширення серед харків`ян.

Як зазначив Г.КЕРНЕС, попередній Статут був прийнятий 7 років тому і вже не відповідає чинному законодавству.

За словами Г.КЕРНЕСА, робоча група, що розробляла новий Статут, розглянула близько 500 пропозицій для внесення змін і доповнень у документ. Серед основних позитивних моментів нового Статуту Г.КЕРНЕС назвав детально розроблені механізми участі населення у вирішенні питань місцевого значення.

За його словами, при розробці Статуту був застосований досвід затвердження статутів територіальних громад інших міст України, теоретичні напрацювання вчених і практиків у сфері правового регулювання механізмів участі населення у вирішенні питань місцевого значення.

При цьому Г.КЕРНЕС відкинув обвинувачення в порушенні регламенту при підготовці Статуту, а також у тому, що новий Статут дозволить окремим людям узурпувати владу в місті.

Як повідомляв УНІАН, Харківська міська рада прийняла нову редакцію Уставу територіальної громади Харкова 4 липня. За це рішення проголосували 74 депутата, проти - 17, утримався - 1. Також були затверджені як доповнення до Статуту ряд додатків - про місцеві ініціативи, про громадські слухання слухання, про загальні збори громадян за місцем проживання.

Разом з тим опозиційні сили Харкова, а також деякі політологи напередодні заявили про неприпустимість прийняття цього Статуту, який, на їхню думку, повністю усуне громаду від участі в управлінні містом.

Сьогодні, 4 липня, близько трьох тисяч харків’ян під стінами мерії проводили акцію протесту проти затвердження нової редакції Статуту громади Харкова.