БЮТ виступив з ініціативою проведення громадської акції «Незгодні харків’яни»

Харків. 9 липня. УНІАН. Представники Блоку Юлії ТИМОШЕНКО виступили з ініціативою розпочати у Харкові масштабну громадську акцію «Незгодні харків’яни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції народний депутат України, керівник обласного виборчого штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

За його словами, необхідність проведення акції виникла у зв’язку з тривожною і неблагополучною ситуацією у Харкові, яка спостерігається буквально у всіх сферах життя міста.

«Ситуація вийшла за межі міста Харкова. Я спілкуюся з багатьма людьми в Україні і чую запитання не «Як справи?», «Як Ваш бізнес?», «Як виборча кампанія?», а всі запитують про одне й те ж – «Що у вас у Харкові твориться?», «Що у Вас у Харкові за «беспредєл»?». Тобто Харків уже прославився, харківську ситуацію вже називають не інакше, як «дерибан по-харківськи», «переділ по-харківські», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Причому, «ситуація, - наголосив він, - виходить з-під контролю не лише міських чиновників, вона виходить з-під контролю взагалі всіх людей, які живуть тут».

Тому, вважає народний депутат, «вже пізно розмірковувати про те, чому так сталося, хто в цьому винен, як ми до цього дійшли, хто це допустив, - сьогодні треба думати про те, що робити? Що робити з грубим порушенням регламенту сесії міської ради, що робити з тим, що сьогодні розподіл землі став бізнесом, бізнесом «батога і пряника», бізнесом для того, щоб використовувати силові відомства, ЗМІ, щоб використовувати всі види посад у Харкові».

При цьому «земельне питання» О.ФЕЛЬДМАН назвав одним з інструментів, яким міська влада чинить тиск на харків’ян, на депутатів міськради.

«Сьогодні видається земля під страхом того, що якщо людина не згодна і не буде голосувати чи не буде підтримувати, то завтра ця земля буде відібрана наступним рішенням міськради. Тобто сьогодні «земельним питанням» практично зв’язали, скрутили більшість людей у Харкові. Сьогодні порушується та тонка нитка нашої гордості – ми всі пишалися тим, що Харків ніколи не потрапляв у зону ні етнічних, ні політичних конфліктів, ми завжди жили спокійно у взаємній повазі. Ми завжди з повагою ставилися до різних точок зору – як у бізнесі, політиці, так і в господарських питаннях, - ми знаходили компромісні шляхи. Сьогодні ж окрім відкритого хамства, невизнання чужої думки і відвертих погроз – нічого у місті немає. Тому наприкінці липня - на початку серпня ми презентуємо громадську акцію – «Незгодні харків’яни».

О.ФЕЛЬМАН висловив переконання, що до акції «підключаться десятки тисяч харків’ян, незалежно від того, у якій партії вони сьогодні знаходяться, яку посаду вони посідають, тому що незгодних харків’ян сьогодні величезна кількість, незгодний кожен зі свої причин - хтось через ЖКГ, хтось – через хамство, хтось через знущання, хтось через те, що не дають закінчити розпочату справу».

О.ФЕЛЬМАН також висловив сподівання, що «ця акція змусить і силові відомства, і губернатора, і уряд звернути на Харків увагу». «Сьогодні, - сказав він, - у нас є можливість ще раз нагадати, що у Харкові людей, які поважають себе, які добре ставляться до своїх родин, свого бізнесу, свого міста, своєї країни з хорошого боку, набагато більше, ніж тих, яких сьогодні полонили, тих, кого заплутали, тих, хто сьогодні заплутався сам. Ми сподіваємося на те, що люди звернуть увагу на це, і ті хто в душі не згодні, – а їх більшість, - вони все-таки знімуть із себе пелену страху і скажуть своє слово».

В.КРАВЧЕНКО. 14.41. 9707.