Через свавілля, що коїться у Харкові, Концерн «АВЕК» може перевести бізнес до Києва - Фельдман

Харків. 5 липня. УНІАН. Керівництво АТ «Концерн АВЕК і Ко» розглядає можливість переведення компанії до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції почесний президент АТ «Концерн АВЕК і Ко» Олександр ФЕЛЬДМАН.

За його словами, відповідно й податки концерн буде сплачувати до київського міського бюджету, і в такому разі у Харкові залишиться лише філія Концерну.

Як відзначив О.ФЕЛЬДМАН, «на даний момент у Харкові, в результаті дій міської влади, склалася несприятлива ситуація для підприємців. А бізнес повинен перебувати в тиші. Тому в Концерні й розглядають рішення про переведення компанії в Київ».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, частка податкових відрахувань концерну в бюджет Харкова становила 7-8% .

О.ФЕЛЬДМАН також відзначив, що всі соціальні й благодійні проекти Концерну у Харкові будуть тривати незалежно від розвитку ситуації.

Довідка УНІАН. Основний вид діяльності АТ «Концерн «АВЭК і Ко» - здавання внайми власної і державної нерухомості виробничо-технічного й культурного призначення, оптова торгівля. У числі підприємств, що входять у структуру «Концерну «АВЕК і Ко», - ТЦ «Барабашове», ВАТ «Великобурлуцький сировиробний завод», ВАТ «Вовчанський молочний завод» і ЗАТ «Время» (газета «Время»).