У Харкові розірвали найбільший державний стяг

Харків. 20 серпня. УНІАН. У Харкові під час акції «Рідний прапор нас єднає», яку проводила Українська народна партіія, пошкоджено найбільший в Україні державний стяг.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву з приводу інциденту оприлюднило керівницво обласної організації УНП.

«Сьогодні, під час проведення акції «Рідний прапор нас єднає», - йдеться в заяві, -представники Партії регіонів здійснили провокацію, яка супроводжувалася порушенням громадського порядку. Під час розгортання на майдані Свободи найбільшого прапора України члени організації «Молоді регіони» намагалися перешкодити цьому дійству встановленням своїх наметів із партійною символікою. У кількох місцях вони серйозно пошкодили синьо-жовте полотнище і спровокували сутичку з активістами, які прийшли підтримати акцію УНП. При цьому близько десятка міліціонерів, які мали забезпечувати охорону громадського порядку, не втручалися у конфліктну ситуацію й не реагували на скарги громадян та депутатів Харківської обласної і міської рад».

Події під час розгортання прапора голова Харківської обласної організації УНП Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ назвав «провокацією», яка, як він вважає, «була свідомо спланована і організована місцевим керівництвом Партії регіонів за сприяння харківської міліції». В.ТРЕТЕЦКИЙ заявив, що «порушення громадського порядку з боку представників ПР і бездіяльність міліції він оскаржить до прокурора міста Харкова».

Незважаючи на провокації, йдеться у повідомленні УНП, «харків’янам вдалося розгорнути на майдані Свободи найбільший державний прапор, а по закінченні акції вони заспівали гімн України. Акція «Рідний прапор нас єднає» зібрала у Харкові близько 200 осіб, після чого «бойовий» прапор, пошкоджений вандалами, було згорнуто і відправлено у Чернігів, де також відбудеться вшанування державного прапора».

За словами організатррів, акція з розгортанням прапора УНП в Харкові була проведена вперше. Цей прапор виготовили в Донецькій області 2007 року. До Харкова його передали з Івано-Франківська, після розгортання в Чернігові прапор братиме участь в акції в Києві 24 серпня. Для цього прапор потрібно буде зашивати, оскільки в Харкові йому нанесли пошкодження площею близько 1 м. Загальні розміри прапора - 30 на 45 м.

Заяву про сьогоднішні події під час розгортання державного прапора в Харкові оприлюднила також і обласна організація ВО «Свобода». «Масштабна акція обернулася на ганебну бійку, ініційовану місцевими реґіоналами. У результаті стяг пошкоджено. Харківська «Свобода» вимагає від міліції та прокуратури «негайно притягнути винних у нарузі над державним символом до відповідальності, оскільки організаторів вандалізму опізнано». Так само, йдеться у заяві, «вимагаємо розслідувати факт бездіяльності правоохоронців при нарузі над державним символом та покарати тих, хто прикривав вандалів».