Сьогодні Україна відзначає 20-ту річницю Незалежності

Харків. 24 серпня. УНІАН. Сьогодні Українська держава відзначає 20-ту річницю Незалежності.

Цього дня 20 років тому Верховна рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь у заходах з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

О 10.00 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

О 10.30 планується участь Президента України в урочистому зібранні біля пам’ятника Святому Володимиру «Благословенна і єдина Україна».

Водночас опозиція закликала громадян зібратися об 11.00 у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку.