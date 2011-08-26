У Міжнародному аеропорту «Харків» запускають новий рейс Харків - Київ

Харків. 26 серпня. УНІАН. У жовтні цього року в Міжнародному аеропорту «Харків» буде відкритий новий рейс Харків - Київ, який істотно поліпшить повітряне сполучення найбільшого міста сходу зі столицею України.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Рейс виконуватиме один з провідних вітчизняних авіаперевізників - компанія «Міжнародні авіалінії України».

«Переговори з авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» тривають давно, і зараз підішли до свого логічного завершення» - повідомив Віталій НЕДАШКОВСЬКИЙ, заступник директора зі стратегічного розвитку ТОВ «Нью Системс АМ» (управляюча компанія аеропорту, входить до групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО).

За його словами, «новий рейс буде щоденним, а перші пасажири зможуть скористатися ним уже в жовтні». На сьогодні продаж квитків на новий напрямок не відкритий, оскільки точна дата початку польотів ще знаходиться в процесі узгодження. На харківському напрямі МАУ складе конкуренцію авіакомпаніям «Дніпроавіа» (в аеропорт «Бориспіль») та «ХОРС» (у аеропорт «Жуляни»).

На даний час з Міжнародного аеропорту «Харків» компанія «Міжнародні авіалінії України» здійснює чартерні рейс в Анталію (Туреччина) і Бургас (Болгарія), в зимовий час - у Шарм ель Шейх та Хургаду (Єгипет), Дубаї (ОАЕ) та Ерзурум (Туреччина). Всі ці рейси авіакомпанія здійснює на літаках Boeing-737.

В.НЕДАШКОВСЬКИЙ підкреслив, що «ще до відкриття першого пасажирського терміналу Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ як координатор підготовки Харкова до Євро-2012 і зокрема, реконструкції Харківського аеропорту, чітко визначив магістральний вектор розвитку: розширення географії польотів до рівня, який би відповідав діловому і туристичному потенціалу нашого міста. Харків - друге за чисельністю населення місто України, по сусідству з яким знаходяться густонаселені регіони, зокрема Білгородська область Російської Федерації. Тому перспективи колосальні. Авіаперевізники це чудово розуміють. Тому в міру того, як реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» наближається до кінця, все більше число авіакомпаній виказує зацікавленість в організації рейсів, які зв`яжуть наше місто з різними регіонами та країнами».

Довідкова УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції аеровокзальної частини Міжнародного аеропорту «Харків» включає будівництво нового і тимчасового терміналів, реконструкцію існуючого терміналу, впорядкування привокзальної площі та модернізацію інфраструктури аеропорту. Загальна сума інвестицій О.ЧРОСЛАВСЬКОГО в проект становить понад $90 млн.

Реконструкція старого терміналу, побудованого в 50-х роках минулого сторіччя, має передбачає збільшення пропускної спроможності до 250 пас/год. Під час проведення Євро-2012 старий термінал слугуватиме для прийому команд-учасниць, а також представників «сім`ї УЄФА». По закінченню футбольної першості він буде використаний як термінал для VIP-персон.

Група компаній DCH- інтегроване об`єднання компаній, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до Турніру понад $265 млн.

Фото сайту Kharkiv EURO