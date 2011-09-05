ДТП на Харківщині: загинуло троє людей

Харків. 5 вересня. УНІАН. Поблизу села Мала Данилівка Дергачівського району внаслідок зіткнення автомобілів «Шевроле-Авео» та «BMW-X5» загинуло троє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 вересня близько 01.30 на автошляху Харків – Золочів – КПП «Олександрівка».

Від отриманих травм на місці пригоди загинув 37-річний водій автомобіля «Шеврове-Авео» та два його пасажири – 32-річний та 47-річний чоловіки. Водій автомобіля «BMW-X5» не постраждав.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.