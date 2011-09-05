ДТП на Харківщині: загинуло троє людей
09:22, 05 вересня 2011Харьків
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Трагедія поблизу Малої Данилівки
Харків. 5 вересня. УНІАН. Поблизу села Мала Данилівка Дергачівського району внаслідок зіткнення автомобілів «Шевроле-Авео» та «BMW-X5» загинуло троє людей.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 вересня близько 01.30 на автошляху Харків – Золочів – КПП «Олександрівка».
Від отриманих травм на місці пригоди загинув 37-річний водій автомобіля «Шеврове-Авео» та два його пасажири – 32-річний та 47-річний чоловіки. Водій автомобіля «BMW-X5» не постраждав.
Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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