ДТП на Харківщині: загинуло троє людей

09:22, 05 вересня 2011
Харьків
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Трагедія поблизу Малої Данилівки

Харків. 5 вересня. УНІАН. Поблизу села Мала Данилівка Дергачівського району внаслідок зіткнення автомобілів «Шевроле-Авео» та «BMW-X5» загинуло троє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 вересня близько 01.30 на автошляху Харків – Золочів – КПП «Олександрівка».

Від отриманих травм на місці пригоди загинув 37-річний водій автомобіля «Шеврове-Авео» та два його пасажири – 32-річний та 47-річний чоловіки. Водій автомобіля «BMW-X5» не постраждав.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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