Батьки вихованців «Дружба-78» протестують проти перетворення СДЮСШОР на розважальний центр

Київ. 13 липня. УНІАН. Колектив батьків вихованців Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) відділення хокею з шайбою «Дружба-78» заявили, що мають намір звернутися до Посольства США з проханням про політичний притулок для своїх дітей.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив член батьківського комітету школи Олександр БАБИЧ.

За його словами, сьогодні дитяча команда з 18 чоловік перебуває в США (м. Філадельфія) на міжнародному хокейному турнірі «One Hockey”.

Член батьківського комітету СДЮСШОР відділення хокею з шайбою «Дружба-78» Вікторія СМИРНОВА повідомила, що батьки звернулися листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і просять зустрітися з ним і допомогти у вирішенні ситуації, яка склалася в цій спортивній школі в Харкові. За її словами, батьки вимагають звільнення директора школи Сергія БРИЖА, поновлення звільнених тренерів і припинення кримінальної справи, за якою деякі тренери вже проходять як обвинувачені.

О.БАБИЧ заявив: «Ми потрапили під прес міської влади, яка вже впродовж двох років проводить планомірне знищення команди «Дружба-78». За його словами, вони єдині, хто відкрито «виступив проти протизаконних дій директора школи, що підтримуються міськими властями, ведуть до розвалу школи олімпійського резерву міста і створення на її базі платного розважального центру, що належатиме комерційним структурам».

В.СМИРНОВА також повідомила, що директор школи С.БРИЖА на місці душових для дітей обладнав сауну, яку здав в оренду приватній особі. За її словами, «без дозволу (на той момент) він організував прокат ковзанів і в шкільний бюджет надходить 48 гривень в місяць, коли година прокату їх коштує 20 гривень». Вона підкреслила, що коли батьки почали виступати проти незаконних дій С.БРИЖІ, звертаючись в різні інстанції, то у відповідь він став «методично звільняти тренерів». За її словами, на сьогоднішній день звільнено 5 із 6 тренерів. В.СМИРНОВА сказала, що було «інсценовано випадок із стріляниною», під час якого С.БРИЖА, «нібито в цілях самооборони стріляв з газового пістолета».

Тренер «Дружба-78» і молодіжної збірної України з хокею з шайбою Олег ЧЕКРИШОВ вважає, що ситуація із стріляниною «це була чистої води провокацією, можна сказати що навіть наперед спланована». За його словами, порушено кримінальну справу з цього приводу, «але вона велася односторонньо».

Член батьківського комітету Олег ВОЛОБУЄВ сказав, що було зібрано понад 13 тисяч підписів жителів Харкова, які виступають проти «перетворення школи на комерційний центр».

Учасники прес-конференції заявили, що не раз зверталися до міських органів влади, але підтримки не дістали. Гравець Національної молодіжної збірної з хокею Дмитро НАЙДА підтримав батьків, які виступають за те, щоб у школах тренувалися діти, а не перетворювалися школи на розважальні центри.

Як підкреслив О.БАБИЧ, такий “відчайдушний крок” (прохання про політичний притулок – УНІАН) батьки вихованців СДЮСШОР мають намір зробити у тому випадку, якщо в Україні не знайдуть допомоги.

Як повідомляв УНІАН. 11 липня батьки вихованців харківського хокейного клубу-школи «Дружба-78» обнародували відкритий лист до громадськості, в якому заявили, що вимушені звернутися до Посольства США в Україні з проханням надати притулок своїм дітям у цій країні.

Звернутися з таким листом, пишуть батьки, їх змусила кризова ситуація, що склалася навколо «Дружби-78» впродовж останніх років. Батьки перераховують численні, як вони вважають, порушення з боку керівництва школи, зокрема, самовільне будівництво нецільових приміщень, необґрунтоване використання бюджетних коштів, гоніння і незаконні звільнення з роботи керівника і головного тренера «Дружби-78» Івана ПРАВИЛОВА та декількох наставників, порушення проти них кримінальної справи.

Автори листа відзначають, що їхні звернення в органи влади, зокрема, до міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА, щодо «всіх перерахованих фактів» були проігноровані.

Довідка УНІАН. Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВИЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ в США і Канаді. Кілька років тому в хокейному середовищі виник конфлікт у зв`язку із забороною колишньому капітанові «Дружби-78» Єлизаветі РЯБКІНІЙ і нападаючій команди Вікторії МИКОЛЕНКО брати участь в чоловічих чемпіонатах України. Восени 2005 р. близько 20 юних вихованців «Дружби-78», зокрема Є.РЯБКІНА і В.МИКОЛЕНКО, виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.