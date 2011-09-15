Чернов б'є тривогу: сільське населення України скоротилося на 2,5 млн. осіб

Харків. 15 вересня. УНІАН. За роки незалежності України чисельність сільського населення скоротилося на 2,5 млн. осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це поінформував під час наради-семінару Української асоціації районних та обласних рад президент Асоціації, голова Харківської обларади Сергій ЧЕРНОВ.

Характеризуючи нинішній стан адміністративно-територіального устрою України, він навів, зокрема, такі статистичні дані: «З 1991 року спостерігається тенденція зменшення кількості сільських жителів. За останні 20 років чисельність сільського населення скоротилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів зменшилась на 348 одиниць. Але разом з тим кількість рад збільшилась на 1067 одиниць».



Також С.ЧЕРНОВ звернув увагу на проблему відсутності у багатьох випадках чітких меж адміністративно-територіальних одиниць. «За даними Держкомзему у 2010 році в Україні встановлено або змінено межі лише у 19 тис. 252 населених пунктах, що становить 64,5 відсотки від їх загальної кількості», - повідомив президент Асоціації.



На думку С.ЧЕРНОВА, органи місцевого самоврядування мають велику підтримку у населення, яка є вкрай необхідною для проведення реформ, започаткованих Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Громади мають бути самодостатніми і вирішувати 80 відсотків своїх питань самостійно», - висловив переконання С.ЧЕРНОВ.