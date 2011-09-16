Зіграно перші матчі ліги Європи
00:05, 16 вересня 2011Харьків
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Груповий раунд
Харків. 16 вересня. УНІАН. Завершилися перші матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА.
Група G
Алкмаар - Мальме 4:1
Аустрія Відень - Металіст 1:2 (Юн 7 – Папа Гує 56, Хав`єр 79 пен.)
Група H
Брюгге - Марибор 2:0
Бірмінгем - Брага 1:3
Група I
Удінезе - Ренн 2:1
Атлетіко - Селтік 2:0
Група J
Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака 1:0
Стяуа - Шальке 0:0
Група K
Вісла Краків - Оденсе 1:3
Фулхем - Твенте 1:1
Група L
Штурм - Локомотив 1:2. Триває другий тайм
Андерлехт - АЕК 4:1
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