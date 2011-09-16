Зіграно перші матчі ліги Європи

Груповий раунд

Харків. 16 вересня. УНІАН. Завершилися перші матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА. Група G Алкмаар - Мальме 4:1 Аустрія Відень - Металіст 1:2 (Юн 7 – Папа Гує 56, Хав`єр 79 пен.) Група H Брюгге - Марибор 2:0 Бірмінгем - Брага 1:3 Група I Удінезе - Ренн 2:1 Атлетіко - Селтік 2:0 Група J Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака 1:0 Стяуа - Шальке 0:0 Група K Вісла Краків - Оденсе 1:3 Фулхем - Твенте 1:1 Група L Штурм - Локомотив 1:2. Триває другий тайм Андерлехт - АЕК 4:1

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