Добкін і Сапронов стали володарями Кубка губернатора з гольфу

Харків. 19 вересня. УНІАН. 16-18 вересня в Superior Golf Club відбувся Кубок Михайла Добкіна з гольфу.

У ньому взяли участь найсильніші гольфісти Україні (Київ, Луганськ, Харків), Росії (Москва, Старий Оскол), Великобританії та Австралії - всього 13 команд, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У 2009 році цей турнір проходив у Харкові під назвою Кубка мера, а в 2010 році отримав нову назву. Кубок Михайла Добкіна розігрувався у форматі Scramble серед команд з 4-х осіб. Також в рамках гольф-турніру були проведені індивідуальні змагання у форматах Stableford і Stroke Play.

«Я сподіваюся, що з часом, через багато років, підставка цього Кубка ставатиме все більше, і на ній буде з`являтися все більше прізвищ. Але головне, чого б мені хотілося: щоб серед прізвищ на цьому Кубку коли-небудь з`явилися прізвища учасників Олімпійських ігор, і щоб це були харків`яни», - зазначив перед початком урочистої церемонії вручення призів Михайло Добкін.

Переможцями турніру і власниками Кубка Михайла Добкіна стала команда у складі губернатора Михайла Добкіна, його заступника Юрія Сапронова, відомого тенісиста Євгенія Кафельникова та англійського гольфіста Марка Ніколса. Друге місце завоювала команда у складі Федора Каргаполова, Олександра Черепинського, Всеволода Кожем’яка і Ніка Сольські, третє - Ігор Мовчан, Олена Мовчан, Юрій Бойко та Вероніка Бойко.

Індивідуальні змагання 17 вересня завершилися з такими результатами:

Індивідуальний залік у форматі Stableford:

Сапронова Валерія (36 очок)

Ольховський Дмитро (41 очко)

Черепинсько Олександр (45 очок)

Індивідуальний залік у форматі Stroke Play:

Кур`ян Денис (79 ударів)

Ольховський Дмитро (76 ударів)

Нестеров Артем (73 удари)



Нагорода за конкурс Nearest-to-the-green і приз від спонсора дістався Сергію Єсипчуку. Closest-to-the-pin на 8 лунці взяв Денис Кур`ян, Longest Drive на 9 лунці - Юлія Малимон. Спеціальний конкурс Closest-to-the-pin виграв Віктор Закаблук.