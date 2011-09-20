Зарубіжні партнери чекають від нас зрозумілих правил гри - Сапронов

Харків. 20 вересня. УНІАН. Зарубіжні партнери чекають від нас зрозумілих правил гри.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку точку зору вислови заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Дерегуляція економіки, впровадження зрозумілого для іноземного інвестора досвіду роботи з державними установами та зведення контактів з бюрократією до мінімуму – ось чого чекають він нас зарубіжні партнери, які розглядають Харківщину як місце для можливого ведення бізнесу», - заявив Ю.САПРОНОВ.

За його словами, «це норма в усьому цивілізованому світі, що влада не ставить бізнесу палиці в колеса, не вимагає поборів і хабарів, не «кошмарить» податками і непотрібними дозвільними процедурами. І інвестор дивується, коли приходить в Україну, і бачить, що тут ця норма не працює».

Віце-губернатор зазначив, що «Україна семимильними кроками рухається в цьому напрямку – напрямку дерегуляції та спрощення життя інвестору, тому що не бажає, як раніше, залишатися на низових позиціях складеного Всесвітнім банком рейтингу країн, у яких зручно і вигідно вести бізнес».

За словами Ю.САПРОНОВА, 60% спрощених в регіоні в процесі дерегуляції актів - не остаточна цифра, надалі вона буде ще скорочуватися для полегшення ведення підприємницької діяльності та покращення бізнес-клімату.

