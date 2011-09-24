Металіст виграв у Дніпра

Харків. 24 вересня. УНІАН. У матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст виграв у дніпропетровського Дніпра.

Гра щойно завершилася у Харкові. Рахунок зустрічі 1:0 на користь харків’ян.

Гол на 87-й хвилині забив Тайсон.

Склад Металіста: Старцев, Романчук, Торсіглєрі, Папа Гуйє, Вільягра, Валяєв (Девіч 71), Едмар, Тайсон (Бордіян 90+3), Хав`єр (к), Соса, Крістальдо (Шелаєв 89). Запас: Горяїнов, Березовчук, Ткачов, Бланко.

Набравши в 11 матчах 25 очок, Металіст посідає третю сходинку Турнірної таблиці.

Від результату сьогоднішнього матчу між Шахтарем і Динамо залежатиме, на скільки харківський клуб наблизився до лідерів першості, які до початку гри мають по 26 очок.

У наступному турі 2 жовтня Металіст грає на виїзді з Іллічівцем.