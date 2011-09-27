Депутати не змогли зібратися для обговорення ситуації в медіапросторі Харкова

Харків. 27 вересня. УНІАН. Керівник комісії Харківської обласної ради з питань свободи слова та інформації знову не зміг зібрати кворум для розгляду важливого питання.

На сьогодні, повідомляє сайт облради, було заплановане позачергове засідання профільної комісії обласної ради з питань свободи слова та інформації , яка, за ініціативи депутата і члена комісії облради, бютівця Анатолія СЕРГЄНКА мала розглянути ситуацію, що склалася у медіапросторі Харкова.

Через відсутність кворуму, засідання постійної комісії Харківської обласної ради з питань свободи слова та інформації перенесено. Дату проведення наступного засідання буде повідомлено пізніше.

За словами голова комісії Олександра ДАВТЯНА, це вже не перший випадок, коли розгляд важливих питань, що стосуються розвитку медіапростору області, зривається через відсутність достатньої кількості членів комісії для ухвалення рішень.

«Для того щоб зібрати засідання комісії, необхідна заява третини депутатів, що входять до складу комісії. Наша комісія складається з 10 осіб. Зі зверненням звернувся лише один депутат. Оскільки профіль нашої комісії - свобода слова, гласність, я дав доручення скликати засідання комісії. На жаль, більшість членів комісії не з`явилися. У зв`язку з цим проведення засідання неможливе», - сказав О.ДАВТЯН.

Дату проведення наступного засідання буде повідомлено пізніше.