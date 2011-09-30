Держагентство з інвестицій пропіарить на світових ринках харківський проект

Харків. 30 вересня. УНІАН. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України в листопаді-грудні презентує на базових світових фінансових ринках 6 національних проектів.



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав заступник гоови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Віталій ДЕМ’ЯНЮК.



«У листопаді-грудні ми плануємо провести роад-шоу по базових світових фінансових центрах: Північна Америка, Європа, Південно-східна Азія. Ми плануємо представити на цьому роад-шоу не менше 6 національних проектів», - сказав він.

В.ДЕМ’ЯНЮК відзначив, що Госагентство звернулося до основних українських фінансово-промислових компаній та регіональних влад із пропозицією надати свої інвестиційні проекти, які будуть представлені на роад-шоу.

«З Харківською областю у нас вже така домовленість вже є. Із задоволенням ми займатимемося промоцією як України в цілому, так і окремих регіонів», - підкреслив В.ДЕМ’ЯНЮК.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН повідомив, що ОДА за допомогою Держагентства з інвестицій планує реалізувати проект будівництва в Харкові заводу з переробки твердих побутових відходів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові почав роботу III Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Гоовним партнером Форуму виступає консалтингова компанія «Pricewaterhousecoopers». Участь також беруть американський інвестиційний фонд «Sigmableyzer», Американська торгова палата, група компаній «Shell», компанія «Nestle», Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейська бізнес-асоціація та інші. На Форумі присутні посли багатьох країн.

У рамках Форуму також проходять пленарні засідання і дискусії на тему «Інвестиційна привабливість України починається з інвестиційної привабливості регіонів», «Харківські ініціативи - енергія зростання», «Інвестиційна реформа - впровадження результативних механізмів сприяння інвесторам», «Високопродуктивне сільське господарство», «Міжрегіональна співпраця та шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону».