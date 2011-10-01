У неділю на сході невеликий дощ

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Завтра, 2 жовтня, в Україні збережеться хмарна погода, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий короткочасний дощ очікується лише у східних областях, вночі у Криму, а вдень на Чернігівщині та Сумщині.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7°, на поверхні ґрунту приморозки 0-3°, вдень 9-14°; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°, вдень 13-18°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, поривчастий.

Температура вночі по області 2-7° тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Сьогодні, 1 жовтня, температура води в Чорному морі 18-20°, в Азовському морі 16-19°, в районі Генічеська 15°; у Дніпрі біля Києва - 15°.