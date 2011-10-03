Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Команди йдуть на перерву до 14 -16 жовня

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 12-й тур Чемпіонату України з футболу Іллічівець - Металіст 0:1 (Едмар) Шахтар - Зоря 4:1 (Коста 44, Селезньов 50, 62, Едуардо 70 - Мілько 21) Ворскла - Динамо 1:2 (Краснопьоров 36 - Ідей 65, Ярмоленко 69) Арсенал - Металург 1:0 (Богданов 90 +1) Раніше зіграли: Кривбас - Оболонь 1:0 (Костишин 78) Чорноморець - Таврія 1:0 (Матос 2) Волинь - Карпати 0:2 Дніпро - Олександрія 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калініч 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25) *** Ігри 13-го туру призначені на: 14 жовтня Олександрія (10) - Іллічівець (9) Зоря (11) - Ворскла (17) 15 жовтня Таврія (17) - Шахтар (30) Металіст (28) - Чорноморець (11) 16 жовтня Металург (16) - Кривбас (20) Карпати (10) - Арсенал (20) Оболонь (5) - Дніпро (15) Динамо (30) - Волинь (12)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter