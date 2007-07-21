НУНС і БЮТ ініціюватимуть дострокові вибори мера Харкова - Кириленко

Харків. 21 липня. УНІАН. У випадку перемоги на виборах демократична коаліція ініціюватиме в парламенті голосування за проведення дострокових виборів мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові голова політради Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» В`ячеслав КИРИЛЕНКО.

«У випадку перемоги на виборах блоку «Наша Україна - Народна самооборона» і Блоку Юліи ТИМОШЕНКО одним з перших питань у Верховній Раді будуть дострокові вибори Харківської міськради, харківського міського голови, а також Київської міськради й київського міського голови», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

Він також підтвердив офіційну позицію блоку: парламентська коаліція може бути сформована лише з БЮТ.

За словами В.КИРИЛЕНКА, можливо, у першу десятку списку кандидатів блоку увійде Віталій КЛИЧКО. Зараз із цього приводу з ним ідуть інтенсивні переговори.

Також В. КИРИЛЕКО відзначив, що всі голови облдержадміністрацій, які є керівниками виборчих штабів блоку в областях, повинні будуть на час виборчої кампанії піти у відпустку.