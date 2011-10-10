Розпочався Європейський тижень місцевої демократії

Харків. 11 жовтня. УНІАН. З 10 по 16 жовтня великі і малі міста 47 країн – членів Ради Європи можуть взяти участь у Європейському тижні місцевої демократії.

Як повідомляє сайт Харківської облради, Європейський тиждень місцевої демократії (ЄТМД) є ініціативою Ради Європи та її Конгресу. Він був започаткований у жовтні 2007. Тиждень, який припадає на 15 жовтня, був обраний для проведення цього заходу як данина Європейській хартії місцевого самоврядування, відкритої для підписання цього дня у 1985 році. Конгрес як політична асамблея обраних членів місцевих та регіональних громад є органом, відповідальним за координацію цього заходу в Раді Європи.

На вебсайті Конгресу - www.coe.int / demoweek місцеві влади можуть знайти необхідну інформацію для участі в Європейському тижні місцевої демократії 2011.

Місцеві влади, які бажають взяти участь в ЄТМД, мають можливість зареєструватися двома різними способами: як простий партнер тижня або як «Місто 12 Зірок».

Для участі в Європейському тижні місцевої демократії Конгрес Ради Європи пропонує місцевим і регіональним громадам 47 країн-членів Ради Європи та їх національним асоціаціям запланувати заходи та зустрічі під час Європейського тижня місцевої демократії. Принаймні, один із заходів, організованих муніципалітетами, має співвідноситись із загальною темою «Права людини на місцевому рівні».