З 12 жовтня відкривається прямий авіарейс «Харків-Шарджа»

Харків. 11 жовтня. УНІАН. 12 жовтня відкривається новий регулярний авіарейс «Харків-Шарджа».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Пасажирські авіаперевезення здійснюватиме компанія AirArabia.

Завтра о 13.30 у Міжнародному аеропорту «Харків» відбудеться церемонія урочистого відкриття першого рейсу «Харків-Шарджа» цієї авікомпанії.

Аеропорт «Харків» запрошує журналістів взяти участь у церемонії урочистого відкриття нового рейсу. Церемонія інавгурації першого прибулого рейсу буде проведена на льотному полі о 14.10. Потім представники ЗМІ матимуть можливість відобразити перших пасажирів, що реєструються на новий рейс, і провести в політ авіалайнер, який вилетить з Харкова о 15.10.