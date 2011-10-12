Словенія підтримує спрощення візового режиму з Україною

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Словенія підтримує лібералізацію візового режиму з Україною.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час візиту до Харкова сказав Президент Словенії Даніло ТЮРК.

«Лібералізація візового режиму – це є система створення сильної бази людського фактору і налагодження контактів, які необхідні для того, щоб можна було ефективно будувати наше майбутнє. Лібералізація візового режиму – це також реалізація прав людини, і як раз в ці дні ми дуже добре усвідомлюємо, що це таке. Одне з таких прав – право на свободу пересування. І коли візовий режим буде спрощений або повністю скасований, тоді дійсно через деякий час ми побачимо який ефект це дасть. Мені хочеться, щоб процедура спрощення була застосована до низки країн східного партнерства. Європейська співдружність повинна визначитись зі своєю політикою до своїх сусідів», - сказав Д.ТЮРК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з офіційним візитом до Харкова прибув Президент Республіки Словенія Д.ТЮРК. Разом із Президентом до Харкова прибули представники ділових кіл Словенії. Д.ТЮРК взяв участь в українсько-словенському міжрегіональному бізнес-форумі, який відбувся в приміщенні Палацу студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», та виступив перед студентами та викладачами Харківського національного університету імені В.Каразіна.