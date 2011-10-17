В Харківській області організують семінари для редакторів комунальних ЗМІ

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації започатковує виїзні семінари для редакторів комунальних ЗМІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала начальник управління Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, перший семінар-нарада з редакторами і бухгалтерами районних комунальних газет відбудеться наприкінці жовтня на базі Золочівської районної державної адміністрації. Цей виїзний семінар буде проведений з метою вивчення досвіду редакції газети «Зоря», яка вийшла на самоокупність.

«Упевнена, що досвід з менеджменту та редакційної політики газети «Зорі» буде цікавий і для інших районних видань, і ми спільними зусиллями зможемо всі комунальні газети зробити прибутковими», - сказала В.МАРЕНИЧ під час селекторної наради.

Вона повідомила, що в семінарі планується участь голови облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.