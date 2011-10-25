«Superior Golf Ноtel» у П'ятихатках відкриють 30 листопада

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Відкриття 5-зіркового готелю на території «Superior Golf Club» у П`ятихатках заплановане на 30 листопада.

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

За його словами, «Superior Golf Ноtel» стане першим в Україні 5-зірковим гольф-спа готелем. Планується, що тут під час Євро-2012 базуватиметься одна зі збіних команд-учасниць.

«Цей готель, поряд з готелем, який будує компанія DCH, є першим у Харкові, який спочатку спроектований як 5-зірковий. Під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року «Superior Golf Ноtel», який стане першим в Україні 5-зірковим гольф-спа готелем, прийме одну зі збірних-учасниць фінального турніру, швидше за все збірну Швеції», - сказав Ю.САПРОНОВ.