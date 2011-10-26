Погода в четвер

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.

Вітер південно-східний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, у Криму окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла; на крайньому заході та у Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12 тепла, на Закарпатті до 16°.

У Київській області у четвер вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.