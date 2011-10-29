У Харкові внаслідок зіткнення БМВ з трактором загинула людина

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля «БМВ-316» з трактором «Т-156А» загинула людина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася ввечері 27 жовтня на проспекті 50-річчя СРСР.

Автомобіль «БМВ-316» зіткнувся з трактором, який виконував поворот ліворуч з проспекту 50-річчя СРСР до під’їзної дороги. Внаслідок ДТП на місці пригоди загинув 28-річний водій іномарки. Його тіло, затиснуте у автомобілі, працівники МНС вилучали за допомогою спеціальних інструментів. 62-річний водій трактора не постраждав.

Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньої пригоди.