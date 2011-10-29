Добкін не братиме участі у виборах до Верховної Ради

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН не братиме участі в найближчих виборах до Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи зміни до закону про вибори.

«Ті губернатори, які пов’язують свою подальшу роботу з регіонами, не можуть брати участь у виборчій кампанії, оскільки в них не буде часу займатися проблемами регіону. Якщо говорити про мене, я не планував брати участі в цій виборчій кампанії, не збирався проходити ані за списками, ані за мажоритарним округом. Для мене це було природним рішенням», - сказав М.ДОБКІН.

Як відомо, наступні вибори до Верховної ради України призначено на останню неділю жовтня 2012 року.