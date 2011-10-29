Погода у неділю

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. У західній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, в Криму та Приазов`ї північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на півдні Криму 3-5° тепла; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та Львівщині місцями 13-15°.

У Київській області у неділю очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 7-12° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 9-11° тепла.