На Харківщині 14 школярів отруїлися невідомою речовиною

Харків. 1 листопада. УНІАН. Через отруєння невідомою речовиною госпіталізовано 14 учнів ліцею селища Близнюки, що на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я України.

Учні зі скаргами на головний біль, запаморочення, подразнення верхніх дихальних шляхів та відчуття задухи 31 жовтня 2011 року о 12.30 звернулися в приймальне відділення Близнюківської центральної районної лікарні. З попереднім діагнозом вплив подразнюючої речовини невідомої етіології на верхні дихальні шляхи діти госпіталізовані.

На сьогодні стан дітей задовільний. Учні отримують лікування в повному обсязі. Медичний нагляд за дітьми в умовах дитячого відділення Близнюківської ЦРЛ триває. Крім того, решта дітей цього ж класу, які були на той час у школі, оглянуті вдома сімейними лікарями. Стан дітей визнано задовільним, скарги відсутні. Одну дитину зі скаргами на нудоту та подразнення у горлі госпіталізовано до дитячого відділення лікарні.

Встановлено, що під час перерви у класній кімнаті було розпилено газовий балончик з невідомою речовиною.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи журналістам цю ситуацію, підкреслив, що загрози здоров’ю дітей немає і вони перебувають у нормальному стані. Губернатор підкреслив, що найближчим часом буде встановлено, хто винний у отруєнні дітей.