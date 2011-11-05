На матчі Металіста з Динамо – аншлаг

Харків. 5 листопада. УНІАН. На матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу між харківським Металістом і київським Динамо очікується аншлаг.

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», станом на 14.00 суботи, 5 листопада, всі квитки на матч срібного і бронзового призерів національної першості, який відбудеться у неділю на стадіоні «Металіст», були продані.

У зв’язку з аншлагом прес-служба ФК «Металіст» просить уболівальників прийти на стадіон і завчасно зайняти свої місця.

Початок матчу – о 19.30. Турнікети відкриваються за 2 години до гри.