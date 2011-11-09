На Харківщині горів будинок, загинуло троє людей

Харків. 9 листопада. УНІАН. У селі Старовірівка Нововодолазького району Харківської області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в одному з будинків по вулиці Щорса сталася 8 листопада близько 9.20.

Загоряння помітили сусіди та викликали пожежних. На момент прибуття підрозділу МНС вогнем були охоплені домашні речі та меблі кімнати, а також дерев’яні конструкції перекриття на площі близько 50 кв. м. Загоряння було ліквідоване о 10.20.

На місці пожежі виявлено тіла трьох осіб. Встановлюються особи загиблих, причина виникнення пожежі та збитки, нанесені вогнем.