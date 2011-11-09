Харків’яни можуть напряму літати до Тель-Авіва

Харків. 9 листопада. УНІАН. Розпочав роботу регулярний авіарейс за маршрутом «Харків - Тель-Авів - Харків».

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, переліт здійснює компанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) на замовлення компанії «Турагентство Алевтини Бронникової».

Рейс (Ps-7701 / Ps-7702) виконуватиметься 1 раз на тиждень щопонеділка. Виліт з Харкова о 5.00 ранку (приліт до Тель-Авіва о 8.10), виліт з Тель-Авіва - о 9.10 ранку (приліт до Харкова о 12.20). Переліт здійснюватиметься на повітряних судах типу Боїнг 737-800. Вартість квитка в обидва кінці становить 420 дол. при бронюванні за 3 тижні і 450 дол. при покупці в останню мить. Авіаперевізник надає повноцінне харчування (зокрема кошерне). На борту літака функціонує магазин Duty Free.

Рейс виконуватиметься регулярно раз на тиждень у період до 9 січня. Потім на 2 місяці інтенсивність перельотів буде скорочена (до 1 рейса 1 раз на 10 днів), після чого рейс знову стане щотижневим.

«Ми раді кожному новому рейсу - тим більше в такому цікавому та перспективному напрямку», - прокоментував подію Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО).

Розширення географії прямого авіаційного повідомлення для Міжнародного аеропорту «Харків», зазначається у повідомленні, здійснюється в рамках загальної стратегії розвитку «повітряних воріт» Слобожанщини. У 2011 році, зокрема, було налагоджено регулярне мполучення між Харковом і Баку, Харковом та аеропортом «Жуляни» (Київ), відновлений регулярний рейс «Харків-Єреван», а також запущений другий щоденний рейс Харків - Москва. Тим самим на практиці реалізується заявлений О.ЯРОСЛАВСЬКИМ -генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012 - курс на розширення авіасполучення між Харковом, з одного боку, і найбільш популярними серед харків`ян курортами та ключовими європейськими містами, з іншого.

Як відомо, МА «Харків» входить до числа українських авіаоб`єктів Євро-2012 і наступного року прийме футбольних уболівальників, які приїдуть з різних країн підтримати учасників турніру. Реконструкція об`єкту здійснюється у форматі приватно-державного партнерства: реконструкція аеродромного комплексу - за рахунок коштів, виділених з держбюджету України, в обсязі 191,3 млн. дол.; будівництво двох нових терміналів, реставрація історичної будівлі аеровокзалу, впорядкування прилеглої території - за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в обсязі 107,2 млн. дол.

Довідка УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - провідна українська компанія, заснована в 1992 р. 100% акцій МАУ знаходяться в приватній власності. Основна діяльність - пасажирські і вантажні перевезення. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг-737» різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».



Фото сайту Kharkiv EURO