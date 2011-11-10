Добкін виступає за поверення змішаної виборчої системи
…без всяких лазівок
Харків. 10 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН виступає за повернення змішаної системи виборів.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор, відповідаючи на запитання, якою має бути виборча система в Україні.
«Я обирався до Верховної Ради в 2002 році, коли діяла змішана виборча система. За своїм складом це був один з найсильніших парламентів за всю історію незалежної України. Швидше за все, цьому сприяла виборча система. Тому я за те, щоб повернути змішану виборчу систему, максимально вдосконаливши її», - сказав Михайло ДОБКІН.
«Я вкрай зацікавлений, - додав він, - щоб нове законодавство зробило неможливим існування різних лазівок, які раніше дозволяли впливати, хай і незначною мірою, на результати волевиявлення громадян».