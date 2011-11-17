«Свобода» пікетує Добкіна

Харків. 17 листопада. УНІАН. У Харкові представники Всеукраїнського об’єднання «Свобода» пікетують облдержадміністрацію з вимогою зняття з розгляду на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України законопроектів про ринок землі сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів тримають символіку ВО «Свобода» і транспаранти з написами «Земельних торгашів із Верховної Ради під суд», «Торгувати українською землею можуть тільки окупанти», «Торгівля землею = торгівля Україною».

За словами голови Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігоря ШВАЙКИ, пікетувальники вимагають від Харківської облдержадміністрації звернутися до Верховної Ради України з вимогою зняти з розгляду усі законопроекти про ринок земель, а також створити умови для якнайшвидшого проведення всеукраїнського референдуму з ухвалення Закону України «Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення», проект якого розробило ВО «Свобода».

І.ШВАЙКА зазначив, що сьогодні на вечірньому засіданні Верховної Ради відбудеться перше читання законопроектів про ринок землі. За його даними, до цього читання в усіх регіонах України відбуваються пікети з вимогою зняти з розгляду ці законопроекти, а о 16:00 перед будинком Верховної Ради з аналогічними вимогами пройде пікет активістів ВО «Свобода» та Асоціації фермерів України.

«Нас не влаштовує сам принцип. Принцип «Земля продається» - ворожий для української нації. Земля є власністю держави або тих громадян, які її одержали під час розпаювання або одержали в спадщину по закону», - наголосив він.

І.ШВАЙКА підкреслив, що ВО «Свобода» пропонує вести аграрний бізнес «тільки в орендних умовах».

«Для нас земля не товар, для нас земля – це життєвий простір», - заявив він.