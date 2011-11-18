Кернес: ми схвалюємо закупівлю списаних чеських трамваїв

Харків. 18 листопада. УНІАН. Влада Харкова схвалює закупівлю чеських трамваїв, які були у користуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

«Ми підтримуємо такі дії», - сказав Г.КЕРНЕС, повідомивши, що закупілю здійснив приватний інвестор.

На прохання журналістів керівник міста не назвав покупця, зауваживши, що з усіх питань, які цікавлять пресу, можна звернутися до фірми і з`ясувати, «чим вони керувалися».

«Ви можете звернутися в різні інстанціїї і зроpуміти, як ці трамваї потрапили до Харкова», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він також підтвердив, що трамваї були закуплені за ціною 150-160 тис. грн. і термін їхньої експлуатації – 15 років.

Оскільки гроші вклав приватний інвестор, зазначив мер, то влада не може давати оцінки цій покупці.

«Покупку коментувати ми не можемо, - зазначив мер. - Гроші, які були витрачені приватним інвестором – це гроші, які він заробив і вклав у техніку».

Як повідомляв УНІАН, Харків закупив у Чехії 20 трамваїв, які були у користуванні. Водночас, харківське інтернет-видання «Главное», посилаючись на офіційну відповідь Транспортного управління Праги, повідомило, що Харків закупив у Чехії списані трамваї через посередника за завищеною у 5-10 разів ціною.

«Як випливає з офіційної відповіді чеської сторони, Харкову були продані 10 трамваїв Т3 на загальну суму 700 тис. крон (без ПДВ). Вказана сума становить приблизно 28 тисяч євро або трохи більше 300 тисяч гривень. «Іншими словами, вартість одного вагона становить 30 тис. грн., а не 150-160, як про це заявив журналістам директор Департаменту транспорту і зв`язку Харківського міськвиконкому Сергій ДУЛЬФАН. Навіть якщо врахувати, що чеська сторона під словом «трамвай» припускала зчеплення з двох вагонів, то вартість одного вагона виходить і того менше – всього 15 тис. грн.», - повідомляє видання. «За інформацією Транспортного підприємства чеської столиці, трамваї були списані через те, що від’їздили граничний кілометраж (пробіг), відведений для пасажирського транспорту, і їхня подальша експлуатація в Чехії була просто неможлива», - повідомляє «Главное».

Прес-служба Харківської міськради, у свою чергу, подає коментар директора Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міської ради Сергія ДУЛЬФАНА, який повідомив, що «трамваї закупили у празьких депо за договором приватно-державного партнерства за позабюджетні кошти».

Також він наголосив, що хоча чеські трамваї і не нові, але вони значно кращі від трамваїв цього ж року випуску, які використовуються в Україні. Зокрема, колеса харківських трамваїв майже удвічі більш зношені, і заміна чотирьох колісних пар обходиться Харкову у 40 тис. грн.

«Купивши чеський трамвай за 150 тис. грн., ми не ставимо нові колеса й економимо 40 тис. грн. на їхній заміні. Єдине, що потрібно замінити, - візок, до якого кріпляться колеса, бо у Європі трамваї їздять по більш вузькій колії. З економічного погляду це набагато вигідніше, ніж закуповувати абсолютно новий рухомий склад», - сказав С.ДУЛЬФАН.

Він також підкреслив, що вартість одного нового чеського трамвая - близько 5,5 млн. грн. Вартість нового трамвая харківського виробництва - 2-2,2 млн. грн. Термін експлуатації чеських трамваїв - 15 років, з урахуванням того, що кожні 5 років вагони трамваїв будуть проходити капітальний ремонт.