Розпочалося засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів

Харків. 24 листопада. УНІАН. У Харкові розпочалося перше засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, засідання проходить у малій залі Будинку рад.

У ньому беруть участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, віце-губернатор Юрій САПРОНОВ, заступник Харківського міського голови Ігор ТЕРЕХОВ, керівники структурних підрозділів ОДА, підприємств Харкова, області та іноземних компаній.

Під час засідання планується обговорити питання про стан залучення іноземних інвестицій в економіку Харківської області, можливості пошуку іноземних інвесторів через закордонні дипломатичні представництва України, проблеми та перспективи інвестування в економіку Харківської області, зокрема в сільське господарство, досвід залучення реальних іноземних інвестицій до Харківської області на прикладі ПАТ «ФЕД» та плани розвитку Українсько-Російського технологічного парку «Слобожанщина» тощо.