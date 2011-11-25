За фактом збройного нападу на лідера харківського «Патріота України» порушено справу

Харків. 24 листопада. УНІАН. Дзержинський райвідділ міліції порушив кримінальну справу за фактом нападу на голову місцевого осередку «Патріота України» Андрія БІЛЕЦЬКОГО.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, кримінальну справу порушено за ознаками ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У ВЗГ, не називаючи прізвища постраждалого, повідомляють, що 19 листопада 2011 року о 23.51 до приймального відділення Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги з пораненнями обличчя та правої руки звернувся 32-річний харків’янин.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що близько 21.00 він разом зі своїми друзями прямували по проспекту Перемоги. Під час руху чоловік почув позаду себе гучні звуки, схожі на постріли. Озирнувшись, він побачив невідомого, який був одягнений у темний одяг. Постраждалий раптово відчув біль у правій руці в районі долоні, а також в районі нижньої щелепи. Невідомий з місця події втік. Зі слів потерпілого, після цього він викликав таксі та звернувся за медичною допомогою до лікарні.

Слідчо-оперативна група Дзержинського райвідділу міліції виїхала на місце події та під час його огляду виявила та вилучила речові докази.

20 листопада лікарями медичного закладу вилучили два чужорідних тіла зі щоки та правої руки постраждалого. За попередніми даними, тілесні ушкодження чоловік міг отримати в результаті застосування пневматичної зброї.

Наразі стан здоров’я потерпілого задовільний, загрози його життю немає. Працівниками міліції проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, допитані свідки, призначені відповідні експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Харкові на голову місцевого осередку організації «Патріот України» Андрія БІЛЕЦЬКОГО скоєно збройний замах. Чоловік отримав два поранення: одне в щелепу, інше – у праву руку. В організації пов’язали замах на А.БІЛЕЦЬКОГО з «політичними репресіями» проти організації.