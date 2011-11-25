У 2012 році книжкові виставки-ярмарки присвятять подіям в історії Харківщини

Харків. 26 листопада. УНІАН. Виставка-ярмарок «Харківські видавці - районам області» продовжить роботу в 2012 році.

Про це повідомляє передає прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланнм на начальника управління у справах преси та інформації Вікторію МАРЕНИЧ.

Зокрема, поіформувала вона, одним із нововведень стане видозміна форми подачі та реалізації цього проекту.

За словами начальнка управління, протягом 2012 року передбачається за кущовим принципом провести 5 масових тематичних заходів, які крім виставки традиційної продукції книговидавців Харківщини будуть включати виїзні тури й круглі столи, присвячені значущим подіям в історії регіону. Кожна із запланованих презентацій відбудеться в окремому куточку області і об`єднає навколо себе жителів сусідніх населених пунктів та прилеглих районів.

«Наступного року буде ювілей від дня народження Григорія Савича Сковороди. Перша тематична виставка-ярмарок присвячена його життю та творчості. Ми будемо залучати істориків і фахівців, які працюють над словом філософа. Заходи відбуватимуться у формі круглих столів, які будуть супроводжуватися презентаціями літератури наших прекрасних видавництв. У багатьох харківських книговидавців є продукція, присвячена Григорію Сковороді - від спеціалізованої літератури до підручників. Такі виїзні тури будуть цікаві для школярів і студентів, - повідомила В.МАРЕНИЧ.

Начальник управління зазначила, що тематичні виставки дадуть подвійний ефект: з одного боку, це просування української книги та слобожанських видавництв, а з іншого - популяризація імен великих людей, які залишили свій слід в історії Харківщини.