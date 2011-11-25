У Харкові презентують Об'єднання організацій роботодавців

Харків. 25 листопада. УНІАН. У Харкові розпочалася презентація Всеукраїнського об`єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу і продовольства України».

По це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

У презентації об`єднання беруть участь Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, губернатор Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, президент Всеукраїнського об`єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу і продовольства України» Сергій ТРИГУБЕНКО, а також голови районних адміністрацій та рад, керівники профільних організацій і відомств, голови сільськогосподарських підприємств, науковці та молодь.