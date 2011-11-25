У Харкові за розпусні дії під варту взято тренера з футболу

Харків. 25 листопада. УНІАН. У Харкові затримано тренера з футболу, який скоїв розпусні дії стосовно 11-річного підопічного.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, із відповідною заявою до міліції на початку листопада звернулася мати хлопця.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів міліціонери затримали 60-річного харків’янина, раніше судимого за скоєння розпусних дій стосовно малолітніх.

Чоловік пояснив, що в жовтня після одного з тренувань він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, запропонував потерпілому залишитися для додаткових тренувань, після чого вчинив стосовно нього розпусні дії.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 КК України (розпусні дії щодо малолітньої особи). Підозрюваний заарештований і перебуває під вартою. Триває слідство.