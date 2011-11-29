Харків отримав 51 млн. грн. на станцію метро «Перемога»

Харків. 29 листопада. УНІАН. Харків отримав 51 млн. грн. на продовження будівництва станції метро «Перемога».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області поінформував губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, в Харківську область надійшло 100% коштів, запланованих на будівництво нової станції в метро 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ підписав розпорядження про виділення 101,4 млн. грн. на будівництво метро в Харкові. За даними прес-служби ОДА, гроші будуть використані на будівництво нової станції «Перемога».

27 вересня Харків отримав із державного бюджету України перші 50 млн. грн. на продовження будівництва метрополітену.

Довідка УНІАН. «Перемога» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.