Всі 19 вагонів, що зійшли з рейок під Прокопівкою, піднято і відправлено на ремонт

Харків. 7 серпня. УНІАН. Поблизу Прокопівки тривають відновлювані роботи залізничного полотна.

Всі 19 вагонів вантажного потягу, які учора, 6 серпня, о 13 год. 15 хв. зійшли з рейок на 125-му кілометрі ділянки Прокопівка-Старовірівка Південної залізниці у Куп`янському районі, піднято і відправлено у депо для проведення ремонту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, також відновлено контактну лінію високої напруги. Тривають роботи з відновлення залізничного полотна. До робіт залучено два ремонтні потяги. На місці події працює оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, на перегоні між станціями Прокопівка - Старовіровка (Південна залізниця), під час проходження вантажного потягу № 2419, який сформований із 61 вагона (власник вагонів - Росія), зійшло з рейок 19 порожніх піввагонів, з них 15 перекинулись.

Внаслідок аварії зруйновано 2 електроопори контактної лінії високої напруги та пошкоджено 400 м залізничного полотна. Рух поїздів по аварійній ділянці тимчасово обмежено та здійснюється по об`їзному маршруту. Жертв та постраждалих немає. Попередня причина аварії - технічна несправність піввагона №14.