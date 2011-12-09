Облуправління Пенсійного фонду на місяць зачинило двері

Харків. 9 грудня. УНІАН. Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області з 1 грудня 2011 року по 1 січня 2012 року не прийматиме відвідувачів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації.



Таке рішення пов’язане з проведенням інвентаризації. У цей період у фонді працюватимуть гарячі телефонні лінії.



Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у Харкові близько 300 представників чорнобильських організацій зайшли до приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України з вимогою виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством та згідно з рішеннями судів. Чорнобильці вимагали заборонити Пенсійному фонду переглядати рішення судів про призначення їм пенсій, а також вносити корективи у визначені законом розміри пенсій.



Учора, 8 грудня, у Харкові близько 150 представників чорнобильських організацій регіону пікетували управління Пенсійного фонду України із вимогою виконання рішень судів про призначення пенсій. Чорнобильці розпочали безстрокову акцію протесту, яка, за рішенням суду, була припинена.