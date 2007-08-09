Уряд розбереться з ціною на хліб у Харківській області
Азаров хоче, щоб відповів Аваков
Уряд має намір розібратися з причинами встановлення високої ціни на хліб у Харківській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у середу повідомив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.
Він підкреслив, що у Харкові ціна на хліб майже на гривню більша, ніж у Донецьку, при тому, що витрати на зерно і транспортні витрати практично однакові.
«Ми запитаємо з губернатора Харківської області, чому в нього такі високі торгові надбавки (на хліб)? Особливо цікаво, чому він, увійшовши до виборчого списку «Нашої України», пояснить виборцям, чому його хлібозаводи за такими високими цінами продають хліб», - заявив М.АЗАРОВ.
При цьому він зазначив, що уряд дав право місцевим адміністраціям встановлювати граничний розмір торгової націнки на хліб. «Ми їм надали право займайся цим питанням», - зазначив М.АЗАРОВ.
Він також повідомив, що в уряду є питання, чому в Севастополі ціна на хліб з борошна вищого гатунку на гривню вища, ніж у Сімферополі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення надати місцевим адміністраціям право встановлювати граничні розміри торгових націнок на хліб, зокрема й вищого гатунку.