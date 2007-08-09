Владі Харкова не вдалося заборонити акцію в День захисту корінних народів світу

Харків. 9 серпня. УНІАН. Окружний адміністративний суд Харківської області відмовив місцевій владі у задоволені її адміністративного позову щодо заборони проведення 9 серпня у Харкові акції в рамках Міжнародного дня захисту корінних народів світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві харківського обласного об’єднанння громадян «Українська родина», яке сьогодні, в день Міжнародного дня захисту корінних народів світу, запланувало відзначити у Харкові це свято.

«Сформована членами Партії регіонів Харківська міська виконавча влада зробила спробу заборонити українцям відзначити цей день шляхом проведення у Харкові марш-протесту проти етнічної війни, спрямованої на знищення українського етносу, з одночасним покладанням квітів до пам’ятників Григорію Квітці - Основ’яненку, Григорію Сковороді, Миколі Скрипнику, Марку Кропивницькому, розстріляним кобзарям, Тарасові Шевченку, а також проведення народного гуляння на майдані Свободи за участю співучих гуртів, кобзарів, бардів, інструментальних ансамблів, майстрів народних ремесел», - йдеться в заяві «Української родини».

При цьому автори заяви вказують на ряд перепон, які штучно були створені з метою не дати дозволу відзначити у столиці Слобожанщини Міжнародний день корінних народів.

За їхніми словами, це, зокрема, «нефаховий прийом повідомлення» узгоджувальною комісією виконкому, яке завчасно було подане організаторами свята, «неоперативний розгляд його, штучне обмеження часових рамок для узгодження бюрократичних формальностей, небажання допомогти громадській організації «Українська родина» здійснити конституційне право, гарантоване статтею 39 Конституції України, неспроможність працівників міськвиконкому створити досконале «Положення про проведення у Харкові мітингів, демонстрацій, пікетувань, походів», упереджене негативне ставлення до українців з боку представників некорінних народів, які знаходяться на відповідальних посадах».

В.КРАВЧЕНКО. 11.58. 90807.