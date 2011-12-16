За 2 роки в Харківській області інвалідам видано 262 автомобілі

Харків. 16 грудня. УНІАН. За два останні роки в Харківській області видано 262 автомобілі інвалідам війни та іншим інвалідам.

Про це поінформував заступник голови Харківської облержадміністрації Ігор ШУРМА, повідомляє сайт ОДА.

«За 2 роки Харківська область суттєво посунулась у забезпеченні автомобілями інвалідів війни та інших інвалідів, оскільки у 2010 та 2011 роках було видано 262 автомобілі. Цього року Харківська область отримала 102 автомобілі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, які мають позачергове та першочергове право на отримання автомобілів», - сказав І.ШУРМА.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, зазначив він, автомобілі розподіляються таким чином: «20% автомобілів отримують інші люди з інвалідизацією, решта автомобілів – для учасників Великої Вітчизняної війни».

За словами І.ШУРМИ, сьогодні черга на отримання автомобілів у понад 5 тисяч людей доволі велика, але держава все ж виконує свої зобов’язання, і в останні 2 роки був зроблений прорив, оскільки у 2009 році автомобілі цим категоріям громадян фактично не видавалися.