В Харківській області будуть перевірені розміри пенсій громадян - ПФ

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харківській області будуть перевірені розміри пенсій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктор АЧКАСОВ.

За його словами, інвентаризацію пенсійних справ мешканців Харківщини вже розпочато.

Особлива увага буде приділена пенсіям надвеликих розмірів – понад 15 тис. грн., в області таку отримують понад 659 осіб – та упорядкуванню їх виплат.

«Пенсійний фонд України завернувся до Контрольно-ревізійного управління в зв’язку з необхідністю перевірки обґрунтованості нарахування пенсій особливо великих розмірів та упорядкування їх виплат. З цією метою в області розпочалася інвентаризація пенсійних справ. Враховуючи, що з 659 осіб, які отримують пенсії у розмірі понад 15 тис. грн., 634 особи є чорнобильцями, їх пенсійні справи будуть перевірені першочергово», - сказав В.АЧКАСОВ.

За його інформацією, в Харківській області налічується 772 тисяч 81 пенсіонер, з них 10 тис. 440 осіб – чорнобильці.