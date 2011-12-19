Екоінспекція оштрафувала фірму, яка утворила смітник

Харків. 19 грудня. УНІАН. У Харкові за створення стихійного звалища з приватного підприємства «Наргус» суд стягнув 19,5 тис. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області.

У ході позапланової перевірки ТОВ «Наргус», яке знаходиться на території ВАТ «Хартрон» у селищі Жуковського міста Харків, був виявлений факт засмічення земель будівельними відходами, відходами металобрухту та твердими побутовими відходами.

Добровільно відшкодовувати збитки, нанесені забрудненням земель, ТОВ «Наргус» не стало, тому екологічна інспекція звернулася до суду, який ухвалив постанову про стягнення з підприємства усієї суми шкоди.

На сьогодні Київський відділ державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції відкрив виконавче провадження щодо примусового стягнення з підприємства коштів.