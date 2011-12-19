У Харкові прошли урочистості з нагоди 20-ї річниці Дня міліції України

Харків. 19 грудня. УНІАН. Сьогодні в Палаці студентів Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» відбувся святковий концерт з нагоди святкування 20-ї річниці Дня міліції України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, заступник Харьковсого міського голови Ігор ТЕРЕХОВ, начальник ГУ МВС в Харківській області Віктор КОЗИЦЬКИЙ, прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН, Народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ.

Звертаючись до учасників торжества, М.ДОБКІН побажав їм міцного здоров`я та професійних успіхів.

«Сьогодні в переддень вашого професійного свята мені хотілося б насамперед побажати вам здоров`я, успіхів, відчуття задоволення від своєї професійної діяльності. Сьогодні міліція стоїть на рубежі боротьби з тими, хто обрав для своєї діяльності злочинний шлях. Сьогодні співробітники органів внутрішніх справ забезпечують проведення масових заходів, яких у Харкові проводиться безліч. При цьому, я завжди це кажу з гордістю, не допускає жодного випадку, який потрапив би у зведення про правопорушення. Це говорить про високий професіоналізм тих людей, які кожен день, вдень ​​і вночі, в будь-який час року виконують свої обов`язки», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор вручив десяти працівникам правоохоронних органів Почесні грамоти і Подяки обласної держадміністрації.